Fotbalistul Kids Tampa, Dan Spataru, a semnat vineri cu FCSB si va evolua in Liga 1.Adrian Zahariea, presedintele clubului brasovean spune ca pe parcurul perioadei de un an, atat cat va fi Spataru imprumutat, bucurestenii pot activa clauza de cumparare a jucatorului. "Ne bucuram ca un fotbalist de la Kids Tampa face pasul catre o echipa atat de mare, de altfel interesul pentru el a fost ridicat in aceasta vara, mai multe formatii din liga intai fiind interesate de transferul lui. Suntem ... citeste toata stirea