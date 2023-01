Dana Haralambie a punctat in Cupa Mondiala si la Zao

Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile a poposit, in acest weekend, in Japonia, la Zao, iar saceleanca Dana Haralmbie a reusit din nou sa obtina puncte in clasamentul general, intr-una dintre cele doua etape individuale.In prima zi, joi, sportiva legitimata la CS Dinamo a terminat pe locul 29 in calificari, ajungand apoi, vineri, in prima mansa a probei, pe locul 20. Aceasta pozitie i-a adus calificarea in mansa secunda, cu un un total de 99.7 puncte. In cea de-a doua mansa, in care au ... citeste toata stirea