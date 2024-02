Dani Alves a pierdut procesul, va executa patru ani si jumatate de inchisoare

Procesul impotriva lui Dani Alves - foto - (40 de ani), acuzat de viol, a ajuns la final. Fostul mare fotbalist al Barcelonei a fost condamnat la patru ani si sase luni de inchisoare. Judecatorii l-au declarat pe Dani Alves vinovat de agresarea sexuala a unei femei, intr-un club din Barcelona, la finalul anului 2022. Dani Alves are posibilitatea sa conteste decizia la Curtea de Justitie din Barcelona si, daca verdictul tot nu ii va fi favorabil, la Curtea Suprema. In cazul in care decizia ... citește toată știrea