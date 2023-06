Fostul jucator al Barcelonei este arestat inca din luna ianuarie, dupa ce a fost acuzat de viol. Procesul brazilianului va avea loc in toamna acestui an, in perioada octombrie-noiembrie. In varsta de 40 de ani, Dani Alves (foto) se afla in arest inca de pe 20 ianuarie, dupa ce o femeie de 23 de ani l-a acuzat de viol.Fostul jucator al Barcelonei, Juventus sau PSG a cerut in mai multe randuri sa fie eliberat din arest, dar judecatorii din Barcelona au respins de fiecare data cererile. Potrivit ... citeste toata stirea