Dani Alves trimite mesaje optimiste din arest

Dani Alves (39 de ani) se afla in aceste momente in arest preventiv, asta dupa ce a fost acuzat ca a agresat sexual o femeie la finalul anului trecut. Sportivul brazilian asteapta sentinta din partea judecatorilor, care l-ar putea trimite definitiv in spatele gratiilor pentru mai multi ani. In ciuda situatiei delicate, se pare ca sud-americanul este optimist si are o stare de spirit buna, anunta presa iberica. Mesajul lui Dani Alves a fost unul pozitiv pentru fanii sai. "Voi accepta ce vine. Am ... citeste toata stirea