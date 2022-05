Dani Coman a promovat Sibiul, dar va pleca la CFR

Dani Coman - foto - (43 de ani) a reusit o noua performanta ca presedinte in fotbal. Dupa trofeele castigate cu Astra Giurgiu, Coman a condus acum pe Hermannstadt spre promovarea in Liga 1, dupa un singur sezon de la retrogradare. Acum, el e dorit la proaspata campioana. Coman are o relatia foarte apropiata cu Nelutu Varga, patronul CFR-ului, astfel ca negocierile dintre cei doi nu vor intampina probleme majore in momentul in care vor incepe tratativele reale. Pana acum, Coman nu a negociat ... citeste toata stirea