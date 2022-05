Dani Coman reafirma ca viitorul sau e incert

Dani Coman - foto - (43 de ani), actualul presedintele celor de la FC Hermannstadt, a vorbit despre sansele de a ajunge la CFR Cluj, din aceasta vara. Desi a reusit sa promoveze cu sibienii in Liga 1, in chiar primul an de la retrogradarea in liga secunda, Coman poate parasi clubul. Sosirea acestuia in Gruia nu va aduce insa vreo plecare din staff-ul conducerii campioanei Romaniei, iar Cristian Balaj va continua sa se ocupe de partea administrativa a clubului, in timp ce fostul portar ar urma ... citeste toata stirea