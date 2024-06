Daniel Isaila o preia pe Khor Fakkan

Brasoveanul Daniel Isaila (foto), fost selectioner la nationala U21, va antrena in sezonul viitor echipa Khor Fakkan, din Emiratele Arabe Unite.Tehnicianul de 52 de ani a renuntat in urma cu sase ani la nationala de tineret a Romaniei. El a ales in 2018 sa-si continue activitatea in zona araba, unde a antrenat, un sezon, pe Hazem (Arabia Saudita) si apoi trei ani pe Baniyas (Emiratele Arabe Unite).Anul acesta, Isaila a preluat din mers echipa Ajman, din Emirate. Tehnicianul roman a pus-o pe ... citește toată știrea