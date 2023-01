Daniel Oprita, despre "scandalul licentelor" din fotbalul romanesc

Scandalul in care Mihai Pintilii este implicat ii aduce "delegatului" de la FCSB sustinere chiar de la rivalul de la CSA Steaua, Daniel Oprita (foto). Tehnicianul "Militarilor" e de parere ca toate situatia legata de licentele antrenorilor este exagerata de catre oficialii FRF. "M-am saturat de discutiile acestea. Eu nu am nimic impotriva lui Croitoru, Pintilii, Poenaru sau alt antrenor. Un club, daca are incredere in mine, ma ia si daca sunt 200 de antrenori fara licenta. Poate unii se supara, ... citeste toata stirea