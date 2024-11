Daniel Paraschiv o compara pe Oviedo cu Rapid

Ajuns in iunie la Real Oviedo, in esalonul secund din Spania, Daniel Paraschiv (foto) a inceput sa aiba prestatii foarte bune. Fotbalistul roman a marcat doua goluri in ultimele trei etape din La Liga 2 si se pare ca si-a castigat locul in primul 11.In cadrul emisiunii Prima Liga, Daniel Paraschiv a vorbit despre experienta din fotbalul spaniol. Jucatorul de 25 de ani a fost intrebat care echipa din Romania se aseamana cu Real Oviedo, iar Daniel Paraschiv a raspuns fara sa stea prea mult pe ... citește toată știrea