Fostul international a fost pus pe lista persoanelor urmarite de Politia Romana. Condamnat pentru ca a condus fara a avea permis, fostul jucator al lui Dinamo si Rapid nu este in tara. Acesta avea la dispozitie 24 de ore sa se predea la Penitenciarul Rahova. Totusi, Danut Lupu a anuntat ca va reveni in Romania abia la finalul saptamanii. Danut Lupu figureaza deja pe lista persoanelor urmarite, pe site-ul Politiei Romane. "Impotriva celui in cauza, Judecatoria Cornetu a emis mandatul de ... citeste toata stirea