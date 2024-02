Danut Lupu beneficiaza de un regim mai bun, in detentie

Fostul mare international a intrat la inchisoare la finalul anului trecut. Danut Lupu (foto) a intrat la inchisoare pe 8 octombrie 2023, fostul fotbalist a fost retinut direct de la Aeroportul International "Henri Coanda". Lupu a primit o sentinta de 7 luni si 10 zile cu inchisoare, dupa ce a condus de mai multe ori fara permis. In prezent, fostul fotbalist de la Dinamo este la penitenciarul din Rahova. Danut Lupu ar fi intrat in regim in deschis, ceea ce presupune un tratament mult mai usor, ... citește toată știrea