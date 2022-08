Daria Snigur a reusit una dintre cele mai suprize la un turneu WTA in acest ani. Debutanta la un Grand Slam, tenismena din Ucraina a eliminat-o pe Simona Halep in primul tur, 6-2, 0-6,6-4.La finalul meciului, Daria Snigur a fost foarte emotionata, plangand in hohote.Victoria cu Halep este cea mai mare a carierei pentru ucraineanca care a ajuns pe tabloul principal din calificari. "Sunt ... citeste toata stirea