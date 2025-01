Darius Man (Kids Tampa) incepe anul cu o convocare la lotul national al Romaniei

Federatia Romana de Judo a trimis, la inceput de 2025, o convocare pentru sportivul Darius Man, de la Kids Tampa Brasov. Acesta se afla inca din toamna in vederile Centrului Olimpic de Judo de la Pitesti.Antrenorul Vasile Blendica, omul care l-a crescut si format pe Darius Man a declarat ca pentru el convocarile sportivului reprezinta ceva normal, pentru ca acesta munceste foarte mult si are o ambitie care il va duce departe in judo. "Darius este cu adevarat un sportiv talentat si merita cu ... citește toată știrea