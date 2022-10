David Bugnar, "ursul" care vrea sa devina stomatolog

Toti alergam dupa niste vise, teluri in viata. Si fiecare dintre noi avem pasiuni care ne fac sa luptam cu toata fiinta pentru a le mentine mereu vii. Pentru David Bugnar (18 ani), unul dintre componentii ACS Kids Tampa Brasov, pasiunile au mai multe forme, din domenii diferite, dar care se leaga, acolo, in inima si sufletul lui.David a iubit de mic sportul. Si mai ales fotbalul. Incurajat de tatal sau, fotbalistul gruparii "alb-albastre" a facut primii pasi in "sportul rege" la o varsta ... citeste toata stirea