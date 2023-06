Campionul olimpic Caeleb Dressel, marele rival din ultimii ani ai lui David Popovici (foto) la 100 de metri liber, a dezamagit la Indianapolis, cu ocazia Campionatelor Statelor Unite, informeaza AFP. Cvintuplu campion olimpic la Tokyo, in 2021, Dressel a renuntat anul trecut la Campionatele Mondiale de la Budapesta, iar acum a revenit dupa o lunga perioada fara competitii, avand o singura aparitie in bazin in aceasta vara, luna trecuta la Atlanta.Cu timpul de 49.42 secunde, Dressel s-a clasat ... citeste toata stirea