David Popovici a castigat proba de 100 m liber la Nationalele de natatie in bazin scurt.Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.Popovici a fost cronometrat in finala cu timpul de 46 sec 76/100, fiind urmat de Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanta), ... citeste toata stirea