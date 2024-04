David Popovici a castigat titlul national la 400 metri liber

Fostul campion european si mondial David Popovici a castigat titlul national in proba de 400 m liber, vineri, in cadrul Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.Popovici (CS Dinamo) s-a impus cu timpul de 3 min 47 sec 54/100, la mare distanta de urmatorii clasati pe podium Vlad Stefan Stancu (CSA Steaua), 3 min 54 sec 38/100, si Nandor Nagy (CSS Hunedoara), 3 min 55 sec 56/100. ... citește toată știrea