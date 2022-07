David Popovici va participa astazi in doua finale. La Campionatele Europene de inot pentru juniori. Programate in perioada 5-10 iulie, la Otopeni. Romania ar putea castiga inca doua medalii, dupa aurul de la stafeta de 4×100 de metri liber masculin.UPDATE | David Popovici si-a adjudecat medalia de aur in proba de 200 de metri liber, incheind ... citeste toata stirea