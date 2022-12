Inotatorul roman David Popovici (18 ani), dublu campion european si mondial in acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022, in cadrul anchetei organizate de agentia bulgara BTA si la care au luat parte agentiile de stiri din regiune. David Popovici s-a impus la cea de-a 49-a editie a anchetei cu 64 de puncte. Inotatorul roman i-a devansat, ... citeste toata stirea