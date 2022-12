David Popovici, medaliat cu argint in proba de 200 m liber la Mondialele

Sportivul roman David Popovici a castigat medalia de argint in proba de 200 m liber, duminica, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) pentru seniori de la Melbourne (Australia). In finala, David Popovici (18 ani) a fost cronometrat cu timpul de 1 min 40 sec 79/100, fiind devansat de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, care a stabilit un nou record al competitiei, 1 min 39 sec 72/100. Podiumul a fost completat de britanicul Tom Dean, in 1 min 40 sec 86/100. In seriile desfasurate tot ... citeste toata stirea