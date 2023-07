Inotatorul roman David Popovici s-a clasat pe locul sase in finala probei de 100 m liber, in care detinea titlul mondial si recordul mondial, joi, in cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de natatie de la Fukuoka (Japonia).Popovici, 18 ani, a luat startul de pe culoarul doi si dupa prima lungime de bazin a intors al treilea, dar pe ultimii 50 de metri nu a reusit sa accelereze si in final s-a clasat doar al saselea (47sec83/100). Popovici a pierdut la Fukuoka ambele titluri mondiale cucerite cu ... citeste toata stirea