David Popovici a obtinut, in aceasta dupa-amiaza, calificarea in finala probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie de la Fukuoka. Romanul a oprit cronometrul la 1:44:70, cel mai bun timp din semifinale. El va lupta pentru medalia de aur marti, intr-o cursa care va incepe la 14:02.Dupa ce in serii nu a tras tare, protejandu-se, David Popovici a facut in penultimul act o cursa mare.Sportivul nostru a luat avans ... citeste toata stirea