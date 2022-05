David Sala a debutat in prima liga

David Sala (foto), inca 1 jucator format de clubul nostru ce debuteaza in Liga 1! Meciul de Liga 1 dintre Universitatea Craiova si Farul Constanta a consemnat o premiera pentru tanarul brasovean David Sala. La pauza, antrenorul oltenilor, Laurentiu Reghecampf, l-a trimis in focurile primei ligi pe fostul nostru jucator al celor de la Coltea 1920 Brasov, care si-a facut astfel debutul in maxima categorie a fotbalului romanesc."M-am simtit ca intr-un vis, momentul asta a insemnat un pas bun in ... citeste toata stirea