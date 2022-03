Dayana Yastremska, trista si fericita in acelasi timp

Dayana Yastremska (foto stanga) a vorbit cu imensa emotie dupa ce a invins-o pe Ana Bogdan (foto dreapta). Ucraineanca a spus ca inima ei este acasa, alaturi de compatriotii ei care lupta impotriva invadatorilor rusi."Imi tremura mainile. Cu siguranta imi voi aminti acest meci. Tocmai am venit dintr-o tara in care este razboi si in care este familia mea. A fost foarte greu din punct de vedere emotional. As vrea sa fiu acum acasa, acolo, in tara mea, dar tatal meu a insistat sa vin aici si ii ... citeste toata stirea