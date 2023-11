Ousmane Dembele (26 de ani) a parasit-o pe Barcelona in vara, dupa ce a acceptat propunerea celor de la Paris Saint-Germain, iar formatia din Hexagon a achitat clauza de reziliere a francezului. Astfel, dupa 6 sezoane petrecute la echipa blaugrana (in perioada 2017 - 2023), Dembele a decis sa evolueze din actualul sezon in tricoul campioanei Frantei, chiar daca, initial, francezul a spus ca isi doreste sa continue la Barcelona. La aproximativ trei luni de la realizarea acestui transfer, Ousmane ... citeste toata stirea