De ce nu s-a intors Alex Chipciu la FCSB

Alex Chipciu (foto) a facut parte din echipa FCSB in perioada 2012-2016. In prezent, fotbalistul de 34 de ani joaca la U Cluj, echipa careia i s-a alaturat in 2022. Fotbalistul a declarat ca a vrut sa se intoarca la FCSB in aceasta vara, cand a fost dorit inapoi de vicecampioana, insa s-a gandit la sotia si fetitele sale si a ales sa ramana la Cluj. Mijlocasul a afirmat ca a avut si posibilitatea de a merge in Turcia cand era la CFR Cluj, insa din nou a ales sa ramana acasa alaturi de familie. ... citește toată știrea