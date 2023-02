De la Rasnov, live pe Eurosport: Sarituri cu schiurile in nocturna, etape de Cupa Mondiala

Zapada care a cazut in ultimele zile a venit cum nu se poate mai bine pentru etapele de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile care se desfasoara an de an la Rasnov. Deoarece ziua este scurta in februarie, federatia internationala a decis ca aceste evenimente sportive cu o larga audienta pe plan mondial sa se desfasoare numai acolo unde se pot asigura intreceri la lumina reflectoarelor. Astfel, avem o noua premiera la Rasnov: etapele de Cupa Mondiala se vor desfasura si in nocturna."Incepand ... citeste toata stirea