Finala Ligii Campionilor la fotbal, programata initial la Sankt-Petersburg, in Rusia, pe data de 28 mai, ar putea fi in cele din urma mutata in Anglia, pe stadionul Wembley, din cauza conflictului dintre Ucraina si Rusia, informeaza cotidianul L'Equipe. In timp ce tensiunile se accelereaza intre Rusia si Ucraina, Uniunea Europeana de Fotbal ar putea fi nevoita sa modifice locul de disputare a viitoarei finale a Ligii ... citeste toata stirea