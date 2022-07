De Zerbi ar fi fost la un pas sa-l substituie pe Dan Petrescu

Cristi Balaj si Nelutu Varga au luat decizia finala in privinta viitorului lui Dan Petrescu. Sefii campioanei Romaniei merg in continuare pe mana antrenorului care a scris istorie pe banca lui CFR Cluj, dar i-au impus o conditie esentiala pentru a ramane pana la finalul sezonului pe banca gruparii din Gruia. Dan Petrescu a riscat sa fie demis dupa umilinta suferita in preliminariile Champions League. CFR a fost eliminata de Pyunik, la lovituri de departajare, si a inregistrat una dintre cele ... citeste toata stirea