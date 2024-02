Debut cu dreptul in runda intermediara

Echipa de hochei Corona Brasov a invins cu 4-2 (0-0, 1-1, 3-1) gruparea maghiara Ujpest, in Ungaria, in primul meci din runda intermediara din Erste Liga.Philippe Cornet a deschis scorul pentru brasoveni in repriza secunda, dar ungurii au intors scorul. Brasovenii au avut un final de meci excelent si au punctat de trei ori in ultimele 11 minute, prin Radim Valchar, Jared VanWormer si Daniel Koger, pentru un prim succes in aceasta faza a competitiei, scrie radiobrasovfm.ro.Corona ... citește toată știrea