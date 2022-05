Debut cu gol pentru Sebastian Racz la echipa nationala Under 16

Juniorul Sebastian Racz (foto), de la FC Brasov, a reusit sa marcheze chiar la primul meci in care a imbracat tricolul nationalei U16. Sebastian Racz a reusit sa inscrie la doar cateva minute dupa ce a intrat pe teren. Mai mult, in cele 30 de minute, cat a jucat, a reusit sa obtina si o lovitura de la 11 metri, dupa ce a fost faultat in careu.Sebastian a purtat tricoul cu numarul 19 si a intrat in minutul 60 al partidei contra nationalei Quatarului, in minutul 64 a obtinut un penalty, iar in ... citeste toata stirea