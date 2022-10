Prima etapa din Liga Elitelor Under 15 a adus si prima victorie pentru FC Brasov. Micii stegari s-au impus cu scorul de 4-1 in deplasarea de la Ploiesti. Pe care au disputat-o contra celor de la ACS Petrosport. Pentru stegarii au marcat: Dragos Pascu o dubla, Darius Dogaru si Dan Vasile.Adrian Lancea a jucat in formula: ... citeste toata stirea