Debutantul Pau Cubarsi, "omul meciului" in Barcelona vs Napoli

Pau Cubarsi - foto - (17 ani) a fost titular la Barcelona in meciul cu Napoli, scor 3-1, din mansa retur a optimilor Champions League. La varsta exacta de 17 ani si 50 de zile, fundasul central a primit un nou vot de incredere din partea lui Xavi, care il titularizase si in campionat. A fost debutul lui Cubarsi in Champions League, iar pustiul si-a rasplatit cu varf si indesat antrenorul. Desi Napoli a atacat cu o tripleta ofensiva formata din jucatori precum Politano, Osimhen si ... citește toată știrea