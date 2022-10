Decalogul nevestelor de fotbalisti la CM din Qatar

Reguli stricte pentru partenerele jucatorilor Angliei, la Cupa Mondiala! Iubitele fotbalistilor au primit o lista cu regulile pentru Qatar, pe care trebuie sa le respecte in perioada Cupei Mondiale, informeaza Daily Mail. O regula esentiala este ca partenerele trebuie sa se imbrace cat mai decent in public si la meciuri. De asemenea, in Qatar nu vor fi tolerate manifestarile publice de afectiune. In plus, partenerelor jucatorilor li s-a explicat ca in Qatar este ilegal sa se lase gunoie in ... citeste toata stirea