CSM Bucuresti a pierdut si meciul retur din sfertul de finala cu Esbjerg, scor 31-33, si a ratat calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor. Invinsa in partida tur, in Danemarca, la o difrenta de patru goluri, CSM Bucuresti a sperat ca poate obtine calificarea in Final Four, intrand in avantaj la cabine in partida retur de la Bucuresti.Desi a avut doua goluri in plus in pauza meciului, CSM Bucuresti a facut o repriza secunda dezastruoasa si a ratat calificarea. Insa un moment decisiv ... citeste toata stirea