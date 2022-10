Dedu: "Plec daca nu indeplinesc obiectivele sau daca sunt cooptat intr-o federatie!"

Alexandru Dedu are un contract pe trei ani la Corona Brasov, ca manager sportiv si spune ca are ibiective foarte bine trasate pentru fiecare sezon, pe care, daca nu le indeplineste, ar putea parasi clubul."Sunt doua conditii in care eu nu voi sta aici pana la finalul contractului. Una ar fi neindeplinirea obiectivului. In acest caz ma voi retrage singur. A doua conditie pentru a pleca de la Brasov ar fi daca as fi cooptat in alta functie in aparatul central, la o federatie", a declarat ... citeste toata stirea