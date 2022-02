Dembele, situatie incerta, ce-i creeaza doar disconfort

Barcelona a incercat sa scape de Ousmane Dembele (24 de ani) in perioada de transferuri din iarna, dar francezul a ramas in cele din urma pe Camp Nou. Pe 31 ianuarie, ultima zi de mercato din La Liga, formatia blaugrana a negociat cu mai multe cluburi pentru a-l transfera pe septarul problematic in alta parte. Conform Marca, Barcelona a fost si foarte aproape sa reuseasca. Catalanii au negociat cu trei cluburi la finalul saptamanii trecute - cu PSG, cu Chelsea si cu Tottenham. Cu parizienii, ... citeste toata stirea