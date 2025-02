Denis Ciubotariu, primul gol pentru Rapid

Rapid s-a impus pe teren propriu, 1-0, contra celor de la FC Botosani, in utimul meci al etapei a 27-a din Superliga.Denis Ciobotariu (foto) a fost incantat la finalul meciului care i-a adus primul gol in tricoul celor de la Rapid."Ma bucur foarte mult pentru ca am reusit sa obtinem cele 3 puncte pe un teren foarte greu. A fost un meci echilibrat. Ma bucur ca toata lumea a luptat si in final am luat cele 3 puncte. E groaznic, nu pot sa va mint. La ... citește toată știrea