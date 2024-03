Denis Dragus, la un pas de transferul carierei!

Internationalul roman traverseaza un sezon de vis la Gaziantep, sub comanda lui Marius Sumudica, si a atras atentia cluburilor de top din Turcia. Galatasaray si Besiktas au pus ochii pe atacantul nationalei Romaniei. Denis Dragus, in varsta de 24 de ani, a fost transferat sub forma de imprumut de Gaziantep, la inceputul sezonului, de la Standard Liege. Acesta a fost "revitalizat" de Marius Sumudica. Conform presei din Turcia, Denis Dragus a atras atentia oficialilor de la Galatasaray, dupa ce ... citește toată știrea