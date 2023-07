Anuntul a fost facut chiar de antrenorul Parmei, Fabio Pecchia (foto), care a vorbit despre calitatile celor doi romani. Man si Mihaila vor ramane sa lupte alaturi de Gigi Buffon pentru promovarea in Serie A, una pe care au ratat-o dramatic, la finalul stagiunii precedente. "Ma astept la mai multa continuitate. Mie imi place sa am in lot cupluri de extreme, adaptate ... citeste toata stirea