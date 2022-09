Dennis Politic, hattrick in Cupa Ligii Angliei

Dennis Politic - foto - (22 de ani) a fost eroul lui Port Vale in meciul castigat cu 4-0 pe terenul celor de la Shrewsbury, in Cupa Ligii Angliei. Brasoveanul a reusit un hat-trick si, cum se obisnuieste, a plecat cu mingea acasa.Nascut la Brasov, Politic a plecat in 2012 in Anglia si a fost timp de trei ani la juniorii lui Manchester United. Apoi a facut pasul la Bolton si, de-a lungul carierei, a mai evoluat sub forma de imprumut la Salford si Port Vale. In ianuarie 2022, jucatorul ofensiv ... citeste toata stirea