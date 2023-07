Dinamo aduce in continuare jucatori, desi inca nu are dreptul de a inregistra jucatori. Luni dupa amiaza, in cantonamentul din Slovenia al "cainilor" a ajuns si brasoveanul Dennis Politic (foto).Acesta poate evolua si al doilea varf si extrema stanga, fiind intampinat in cantonament de antrenorul Ovidiu Burca si de directorul sportivul Gabriel Glavan, potrivit GSP.ro.Politic a intrat de marti la antrenamente, alaturi de o alta noutate a dinamovistilor, Cristian Costin, dar si de restul ... citeste toata stirea