Deplasare dificila, la malul Dunarii

FC Brasov are parte de un meci extrem de dificil, duminica, de la ora 11.00, in deplasare cu Otelul Galati.Baietii lui Dan Alexa vin dupa o saptamana pozitiva, victorii cu Metaloglobus in campionat si Targu Secuiesc in Cupa, insa inca isi cauta continuitatea in rezultate. Un succes la malul Dunarii ar insemna, cu siguranta, un mare plus de incredere, dar si inca un pas in fata in clasament. Adversarul este, insa, unul care a inceput foarte bine campionatul, in ciuda faptului ca abia a ... citeste toata stirea