Corona Brasov joaca in deplasare in etapa a treia din Liga Nationala de Handbal Feminin. Sambata, de la ora 18.00, la sala "Lascar Pana" din Baia Mare, fetele lui Alin Bondar vor da piept cu Minaur.Brasovencele vin dupa un debut foarte bun de campionat, fiind una dintre cele patru formatii cu sase puncte in primele doua runde, dupa victoriile cu Rapid si Stiinta. Baimarencele au castigat un meci, 29-27 cu Magura Cisnadie, pe teren propriu si au pierdut pe terenul vicecampioanei Rapid (29-22). ... citeste toata stirea