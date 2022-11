Derby cu ghinion pentru Kids Tampa Brasov In Liga Elitelor U15

ACS Kids Tampa Brasov a cedat, acasa, scor 1-4 (0-1) in derby-ul seriei a 8-a din Liga Elitelor U15, contra celor de la FC Arges.Un meci incins, intre primele clasate din serie, care a avut multe faze la ambele porti, iar diferenta a fost facuta de greselile individuale. O partida care s-a ridicat la inaltimea unui derby, intre doua formatii ce se vor duela pana in ultima etapa pentru a merge mai departe in Liga Elitelor. Pentru Kids Tampa a marcat Andrei Giurgiu."Personal consider ca ... citeste toata stirea