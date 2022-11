Derby Rasnov-Zarnesti, SR are duel pentru playoff, la Odorheiu Secuiesc

Etapa a 13-a din Liga a 3-a, a patra din returul sezonului regulat, programeaza meciul dintre Olimpic Cetate Rasnov si Olimpic Zarnesti. Duelul, un derby al Ligii a 4-a Brasov timp de multi ani, s-a reluat in aceasta toamna, odata cu promovarea Zarnestiului in al treilea esalon, la sase ani dupa Rasnov. In tur, confruntarea de pe "Celuloza" a fost una sepctaculoasa, cu nu mai putin de sase goluri, scorul final fiind 3-3.Cele doua formatii abordeaza, insa, meciul programat sambata, la ora 14. ... citeste toata stirea