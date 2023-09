Meciul dintre SR Brasov si Olimpic Cetate Rasnov va reprezenta duelul finalului de saptamana, in Seria a 5-a a Ligii a 3-a. Cele doua echipe se vor intalni sambata, de la ora 17.00, pe Stadionul Tineretului, in etapa a doua a campionatului. Daca pentru SR-ul lui Ionel Parvu va fi debutul in noua stagiune, meciul cu Viitorul Curita fiind amanat, Rasnovul lui Lucian Petre vine dupa un rezultat perfect, in ... citeste toata stirea