Desi controversata, Doku a spus ca arbitrul a luat decizia corecta

Pe 10 martie, Liverpool a remizat cu Manchester City, scor 1-1, in cadrul etapei cu numarul 28 din Premier League. Meciul a fost patat de o faza controversata. In minutul 90+9, in careul lui Manchester City, Jeremy Doku (foto) l-a lovit cu talpa in piept pe Alexis Mac Allister, dar "Cormoranii" nu au primit penalty. Jurgen Klopp a rabufnit la final, iar Pep Guardiola a venit cu replica. Convocat de selectionerul Belgiei in pauza destinata echipelor nationale, Jeremy Doku nu a scapat de acest ... citește toată știrea