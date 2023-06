Stefan Radu - foto - (36 de ani) a decis sa-si incheie cariera de jucator, iar Lazio, club in tricoul caruia a scris istorie, ii pregatise un rol de antrenor in cadrul Academiei. Intre timp, planul s-a schimbat si Lazio a decis sa-i faca o alta propunere lui Stefan Radu.Concret, clubul capitolin ii propune lui Stefan Radu sa devina manager al lui Lazio, un om care sa faca legatura intre conducerea administrativa si cea tehnica, rol pe care l-a ocupat Angelo Peruzzi pana in urma cu doi ani. ... citeste toata stirea